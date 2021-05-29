Грозовые дожди не отступают: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня остается прохладной. Дожди с грозами будут во всех областях.

Погода во всех областях

Сегодня все области, без исключения, накроют сильные дожди и грозы. На запад придет похолодание. Там температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +9+14. На севере страны днем будет +19+22, а ночью +13+16.

В центральных областях, как ожидается, днем будет +17+25, а ночью +14+18. На востоке страны днем будет +25+28, а ночью +14+17. Южные области тоже накроют дожди, днем будет +21+26, а ночью +14+17.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +13+15.