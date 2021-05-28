Синоптики дали прогноз погоды на первый день лета

Синоптики УкрГидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый день лета. Ожидаются дожди в западных областях.

Синоптики отмечают, что в западных, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут дожди. На всех остальной территории Украины будет переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха днем на западе опустится до +16+22, а ночью +7+11. На севере страны днем будет +20+22, а ночью +9+11. В центральных областях прогнозируют днем +19+22, а ночью +8+10.

На востоке страны днем будет +23+25, а ночью +9+12. В южных областях днем +21+23, а ночью +10+12.