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Синоптики дали прогноз погоды на первый день лета

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Киев, Пятница 28 мая 2021 13:52
Синоптики дали прогноз погоды на первый день лета Фото: синоптики спрогнозировали погоду на первый день лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый день лета. Ожидаются дожди в западных областях.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в западных, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут дожди. На всех остальной территории Украины будет переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха днем на западе опустится до +16+22, а ночью +7+11. На севере страны днем будет +20+22, а ночью +9+11. В центральных областях прогнозируют днем +19+22, а ночью +8+10.

На востоке страны днем будет +23+25, а ночью +9+12. В южных областях днем +21+23, а ночью +10+12.

Синоптики дали прогноз погоды на первый день лета

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в июне.

РБК-Украина также писало, что климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

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