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Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

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Украина, Пятница 28 мая 2021 14:20
Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз на 29 мая

29 мая на Западе ожидается от +15 до +18 градусов тепла днем, ночью температура воздуха снизится до +7 +10 градусов. В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +18 +21 градусов, ночью +12 +15 градусов. В центральной южной и восточной части температура воздуха повысится от +19 и до +28 градусов, ночью ожидается до +13 +16.

Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

Прогноз на 30 мая

30 мая в западных областях температура будет колебаться от +15 до +19 днем, ночью +7 +10. На севере Украины столбики термометров покажут от +18 до +21 градусов, ночью +12 +15. Что касается центральных, южных и восточных регионов, там температура воздуха будет достигать до +19 +28 градусов тепла, ночью ожидается до +13 +17 градусов.

Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходныхПогода в Киеве

В столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем, ночью +13 +15, а в воскресенье.

Напомним, что на протяжении июня 2021 средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Также стало известно, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения состоялся 14 мая.

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