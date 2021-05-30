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У Києві сьогодні очікується гроза: оголошено І рівень небезпечності

Автор: Андрій Василюк

У Києві сьогодні через складну погоду із грозою оголосили перший рівень небезпечності. Киянам дали поради, як поводити себе під час ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці нагадали, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендував при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

"Під час інтенсивних дощів - на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19", - закликали в КМДА.

Зазначимо, сьогодні в Києві температура повітря вдень буде на рівні +17+19, а вночі +13+15.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на перший день літа.

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