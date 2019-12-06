В Киеве сегодня ограничат движение на Северном мосту

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение продлится до 17:00

В Киеве с утра 6 декабря введут временное ограничение движения автомобильного транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КК "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, движение автотранспорта будет частично ограничено с 9 утра до 17:00. Будет доступен проезд только в направлении Троещины.

Отмечается, что ограничения водят в связи с продолжением текущего ремонта покрытия Северного моста.

Напомним, что с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Также РБК-Украина писало, что на период новогодних и рождественских праздников в центре Киева ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Праздничные мероприятия будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.