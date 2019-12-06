ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сьогодні обмежать рух на Північному мосту

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 08:17
У Києві сьогодні обмежать рух на Північному мосту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження триватиме до 17:00

У Києві з ранку 6 грудня введуть тимчасове обмеження руху автомобільного транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КК "Київавтодор" в Facebook.

Як повідомляється, рух автотранспорту буде частково обмежений з 9-ї ранку до 17:00. Буде доступний проїзд лише у напрямку Троєщини.

Зазначається, що обмеження водять у зв'язку з продовженням поточного ремонту покриття Північного мосту.

Карта обмежень

Нагадаємо, що з початку грудня у Києві відкрили рух Хрещатиком у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане із обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва.

Також РБК-Україна писало, що на період новорічних та різдвяних свят у центрі Києва обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежений з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Святкові заходи триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.

У Києві закрили станцію метро "Дарниця" через повідомлення про мінування У Києві намагалися викрасти помічницю нардепа
Новини України Київограничение движенияСеверный мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся