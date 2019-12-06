У Києві сьогодні обмежать рух на Північному мосту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження триватиме до 17:00

У Києві з ранку 6 грудня введуть тимчасове обмеження руху автомобільного транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КК "Київавтодор" в Facebook.

Як повідомляється, рух автотранспорту буде частково обмежений з 9-ї ранку до 17:00. Буде доступний проїзд лише у напрямку Троєщини.

Зазначається, що обмеження водять у зв'язку з продовженням поточного ремонту покриття Північного мосту.

Нагадаємо, що з початку грудня у Києві відкрили рух Хрещатиком у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане із обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва.

Також РБК-Україна писало, що на період новорічних та різдвяних свят у центрі Києва обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежений з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Святкові заходи триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.