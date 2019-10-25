В Киеве на рынке взорвали гранату

Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку

В ночь на 25 октября, в столичном микрорайоне Троещина мужчина взорвал гранату на рынке "Радосинь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, детонация произошла около 00:40. В результате случившегося никто не пострадал.

"Взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был сам. Взрыв повредил стекла и фасад сооружений", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Напомним, 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской вечером произошел взрыв, в результате которого два человека погибли. Осколочные ранения также получила мимо проходившая девушка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области от взрыва гранаты погиб мужчина. Граната взорвалась, когда мужчина осматривал ее со своим приятелем.

Кроме этого, в Одесской области произошел взрыв неизвестного боеприпаса на полигоне, в результате чего пострадали три курсанта военной академии.