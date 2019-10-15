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В Сумской области от взрыва гранаты погиб мужчина

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 22:05
В Сумской области от взрыва гранаты погиб мужчина
Фото: Взрыв в Сумской области (npu.gov.ua)

Гранату мужчине подкинули в автомобиль

В Сумской области полиция выясняет обстоятельства взрыва, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что происшествие произошло 15 октября ​​в одном из сел Конотопского района. Местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился в гараже длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

"Для того, чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как человек осматривал "находку", произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали начальник ГУНП области, руководство местного отдела полиции, криминалистическая лаборатория, специалисты-взрывотехники.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

Напомним, 7 октября в Хмельницком работники полиции задержали мужчину, которого подозревают в подрыве гранаты рядом с двухэтажным домом в областном центре.

Также РБК-Украина сообщало, что на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети. Как сообщали боевики, дети обнаружили вблизи жилых домов тайник с боеприпасами и играясь взорвали одну из них. В результате взрыва пятеро детей получили ранения различной степени тяжести.

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