В Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров

Кинотеатры, ТРЦ и фитнес-центры исключили из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина
В Киеве разрешили работать кинотеатрам, фитнес-центрам, торгово-развлекательным комплексам и другим видам бизнеса. Они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице.
Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации распоряжении.
Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных такие виды деятельности:
При этом запрещена деятельность:
Кроме того, власти столицы разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений.
Напомним, ранее в Госпотребслужбе назвали условия ослабления карантина в столице.
Отметим, Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина согласно новой методологии оценивания эпидемиологической ситуации в регионах.
Автор: Максим Зайченко