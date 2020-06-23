У Києві дозволили роботу ТРЦ, фітнес-центрів і кінотеатрів

Кінотеатри, ТРЦ і фітнес-центри виключили з переліку заборонених видів діяльності під час карантину
У Києві дозволили працювати кінотеатрам, фітнес-центрам, торгово-розважальним комплексам та іншим видам бізнесу. Вони виключені з переліку заборонених видів діяльності під час карантину у столиці.
Про це свідчить розпорядження №58 від 22 червня 2020 року від керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Валентина Мондриївського, розміщене на сайті Київської міської державної адміністрації розпорядженні.
Згідно з розпорядженням, виключені зі списку заборонених такі види діяльності:
При цьому заборонена діяльність:
Крім того, влада столиці дозволила участь груп понад 10 осіб у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних екзаменах та у ряді інших кваліфікаційних іспитів і тестувань.
Також РБК-Україна писало, що у Києві кафе і ресторанам дозволили приймати гостей усередині приміщень.
Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі назвали умови ослаблення карантину в столиці.
Зазначимо, Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину відповідно до нової методології оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах.
Автор: Максим Зайченко