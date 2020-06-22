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Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Новости » Коронавирус     22.06.2020 - 17:29
Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В Украине вступила в силу новая методология оценивания эпидемиологической ситуации в регионах

Министерство здравоохранения опубликовало показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике. Согласно ей, Киев и Винницкая область готовы к смягчению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, с 22 июня регионом с широким распространением коронавируса считается:

  • тот, в котором загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;
  • в котором среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Согласно новым показателям, количество неготовых к ослаблению карантина областей сократилось с девяти до восьми. Это Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

При этом Киев и Винницкая область готовы к смягчению карантина, так как соответствуют требованиям Минздрава, которые позволяют ослабить ограничения.

Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Данные Минздрава (moz.gov.ua)

Напомним, с 22 июня в Украине вступила в силу новая методология оценивания эпидемиологической ситуации в регионах, согласно которой ужесточать карантин могут в отдельных населенных пунктах.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошлые сутки подтвердили 681 новый случай коронавируса, из которых 200 - во Львовской области.

Позже в Минздраве назвали причину вспышки коронавируса во Львовской области.

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    Автор: Максим Зайченко

    Теги Новости Украины КиевкарантинВинницкая область
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