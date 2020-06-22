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В Госпотребслужбе назвали условия ослабления карантина в Киеве

Новости » Коронавирус     22.06.2020 - 18:59
В Госпотребслужбе назвали условия ослабления карантина в Киеве
Фото: Олег Рубан (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заведения будут постоянно проверять на предмет соблюдения ограничений

В Госпродпотребслужбе подтвердили, что Киев, по состоянию на 22 июня, готов к смягчению карантинных ограничений. Названы заведения, для которых ослабят карантин и какие будут методы контроля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ведомства Олег Рубан.

По его словам, ситуация в Киеве "стабильная и контролируемая".

"Согласно новым показателям Минздрава касательно готовности к ослаблению карантина, ситуация в Киеве стабильная и контролируемая. Вводится адаптивный карантин для субъектов хозяйствования по определенным критериям", - отметил Рубан.

Он также предупредил, что заведения будут постоянно проверять на предмет соблюдения ограничений.

"Также определены группы контроля, которые будут постоянно проверять субъекты хозяйствования относительно соблюдения карантинных мероприятий. В случае нарушения будут налагаться штрафные санкции", - сообщил Рубан.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Киеве предусматривается ослабление ограничений для кафе и ресторанов, культурных и развлекательных заведений, отелей, а также разрешается проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, и тому подобное.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина согласно новой методологии оценивания эпидемиологической ситуации в регионах.

Напомним, с 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КиевкарантинКоронавирус
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