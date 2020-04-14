ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве за сутки пятеро медработников заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 13:12
В Киеве за сутки пятеро медработников заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве лабораторно подтвержден 551 случай заражения COVID-19

В Киеве за сутки заразилось коронавирусом пятеро медиков. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко прокомментировал ситуацию в Киеве связанную с распространением коронавируса.

"Количество зараженных киевлян за прошедшие сутки увеличилось еще на 56 человек. Из них пятеро медиков",- сказал мэр.

Сейчас в Киеве зарегистрировано наибольшее количество заболеваний коронавирусом. Так, там лабораторно подтвержден 551 случай заражения, из которых 10 человек скончались. Среди всех проверенных киевлян в 15% был обнаружен коронавирус.

Напомним, в Киеве с 16 апреля усилят контроль на постах на всех въездах в столицу в связи с распространением коронавируса. Для всех пассажиров и водителей транспортных средств, которые едут в Киев, вводится обязательная термометрия.

Также по состоянию на 14 апреля в Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 551, умерли 10 человек. За сутки обнаружили 50 новых случаев заболевания.

Кроме того, Киево-Печерская Лавра подтвердила второй случай смерти от коронавируса в монастыре.

Ежедневный брифинг Кличко по COVID-19 сорван из-за хакерских атак Минздрав разъяснил применение экспериментального препарата против COVID-19
Новости Украины КиевмедикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь