В Киеве за сутки пятеро медработников заразились коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве лабораторно подтвержден 551 случай заражения COVID-19

В Киеве за сутки заразилось коронавирусом пятеро медиков. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко прокомментировал ситуацию в Киеве связанную с распространением коронавируса.

"Количество зараженных киевлян за прошедшие сутки увеличилось еще на 56 человек. Из них пятеро медиков",- сказал мэр.

Сейчас в Киеве зарегистрировано наибольшее количество заболеваний коронавирусом. Так, там лабораторно подтвержден 551 случай заражения, из которых 10 человек скончались. Среди всех проверенных киевлян в 15% был обнаружен коронавирус.

Напомним, в Киеве с 16 апреля усилят контроль на постах на всех въездах в столицу в связи с распространением коронавируса. Для всех пассажиров и водителей транспортных средств, которые едут в Киев, вводится обязательная термометрия.

Также по состоянию на 14 апреля в Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 551, умерли 10 человек. За сутки обнаружили 50 новых случаев заболевания.

Кроме того, Киево-Печерская Лавра подтвердила второй случай смерти от коронавируса в монастыре.