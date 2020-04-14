ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Киеве: умер еще один человек

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 12:03
Коронавирус в Киеве: умер еще один человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве заразились коронавирусом более 500 человек

В Киеве по состоянию на 14 апреля количество зараженных коронавирусом возросло до 551, умерли 10 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, в столице заразились 551 человек и 10 умерли.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 270 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве.

Напомним, в инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Ребенок находится в больнице с мамой у которой, как и в остальной семьи, было выявлено заболевание.

Добавим, в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 546 человек. За последние сутки подтвердили 84 новых случая инфицирования.

Вместе с тем, в Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

ВОЗ считает коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа В Минздраве назвали условие завершения карантина 24 апреля
Новости Украины КиевзаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь