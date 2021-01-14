В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие

Сегодня, 14 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.

"Во время движения в сторону Ленинградской площади в левом ряду (автомобиль Ford Edge, - ред.) врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Пострадавшая девушка полицейский, госпитализирована", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала полиция и оперативная группа.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, 10 января на южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Тогда в результате ДТП погибла одна пассажирка и еще четверо человек были ранены.

Кроме того, ранее в Одессе произошла масштабная ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько человек.