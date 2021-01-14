У Києві п'яний водій протаранив авто патрульних, є постраждалі

Сьогодні, 14 січня, у Києві сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю чотирьох автомобілів. У результаті аварії постраждав співробітник поліції.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, ДТП сталася на Харківському шосе. Спричинив аварію водій автомобіля Ford Edge, у якого пізніше правоохоронці зафіксували 2,47 проміле алкоголю в крові.

"Під час руху в бік Ленінградської площі в лівому ряду (автомобіль Ford Edge, - ред.) врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, Chevrolet Lacetti та Mazda 6. Постраждала дівчина поліцейська, госпіталізована", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала поліція та оперативна група.

Фото: ДТП у Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, 10 січня на південному об’їзді Львова сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Тоді в результаті ДТП одна пасажирка загинула, ще четверо людей були поранені.

Крім того, раніше в Одесі сталася масштабна ДТП. В результаті зіткнення п'яти автомобілів загинули декілька людей.