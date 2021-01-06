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В Одессе произошло масштабное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Одесса, Среда 06 января 2021 12:14
В Одессе произошло масштабное ДТП, есть погибшие и пострадавшие
Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Одессе вчера вечером произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти автомобилей. В результате аварии погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В дорожной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской, есть погибшие и пострадавшие, пока их количество устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

По информации местного издания "Думская", аварию спровоцировал уличный гонщик.

"Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей", - говорится в сообщении.

Также издание сообщило, что в ДТП погибло два человека, однако число пострадавших пока неизвестно.

Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии было затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи".

Также во Львовской области в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп 2 января автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек.

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