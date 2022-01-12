Аэропорт "Борисполь" заминировали: что с рейсами

В полицию поступила информацию о заминировании аэропорта "Борисполь". Там ищут взрывчатку.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как сообщили в полиции, правоохранители сейчас проверяют информацию о заминировании международного аэропорта. Кроме того, сейчас ищут взрывчатку еще в некоторых торговых центрах Киева.

Вместе с тем, в аэропорту "Борисполь" сообщили РБК-Украина, что им не поступала информация о "минировании".

"Самолеты продолжают выполнять рейсы", - сообщили в аэропорту.

Обновлено от 17:00

Как заявили на странице аэропорта в Facebook, он работает в штатном режиме.

"Проверка закончена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Угроза для пассажиров отсутствует", - говорится в сообщении.