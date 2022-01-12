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Аэропорт "Борисполь" заминировали: что с рейсами

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Киев, Среда 12 января 2022 15:54
Аэропорт "Борисполь" заминировали: что с рейсами Фото: аэропорт "Борисполь" заминировали (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анастасия Рокитна, Дмитрий Левицкий

В полицию поступила информацию о заминировании аэропорта "Борисполь". Там ищут взрывчатку.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как сообщили в полиции, правоохранители сейчас проверяют информацию о заминировании международного аэропорта. Кроме того, сейчас ищут взрывчатку еще в некоторых торговых центрах Киева.

Вместе с тем, в аэропорту "Борисполь" сообщили РБК-Украина, что им не поступала информация о "минировании".

"Самолеты продолжают выполнять рейсы", - сообщили в аэропорту.

Обновлено от 17:00

Как заявили на странице аэропорта в Facebook, он работает в штатном режиме.

"Проверка закончена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Угроза для пассажиров отсутствует", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас также в киевском аэропорту имени Игоря Сикорского ищут взрывчатку.

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