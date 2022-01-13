В Черкассах сообщили о минировании всех ТРЦ
В Черкассах сообщили о минировании всех торгово-развлекательных центров города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.
Также правоохранители проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.
Граждан просят сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских.
"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет дано правовую квалификацию", - добавляют в сообщении.
Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, вчера в Черкассах уже сообщали о массовом "минировании". Однако тогда речь шла о школах города.
Отметим, вчера по Украине прокатилась "волна минирований". Так, за сутки в полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины.