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У Києві проводиться евакуація аеропорту "Жуляни"

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Субота 15 січня 2022 15:57
У Києві проводиться евакуація аеропорту "Жуляни" Фото: у Києві проводиться евакуація аеропорту "Жуляни" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві проводиться евакуація пасажирів в аеропорту імені Ігоря Сікорського. Оскільки на пошту надійшло повідомлення про мінування.

Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"На електронну пошту надійшло повідомлення про мінування. Вибухотехніки вже перевіряють. Пасажири евакуйовані", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в останні дні по Україні прокотилася хвиля масових мінувань.

Наприклад, в середу невідомий повідомив про мінування метро і аеропортів у Києві, а в четвер вибухівку шукали в торгових центрах Черкаси.

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