У Києві проводиться евакуація аеропорту "Жуляни"
Фото: у Києві проводиться евакуація аеропорту "Жуляни" (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві проводиться евакуація пасажирів в аеропорту імені Ігоря Сікорського. Оскільки на пошту надійшло повідомлення про мінування.
Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"На електронну пошту надійшло повідомлення про мінування. Вибухотехніки вже перевіряють. Пасажири евакуйовані", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, в останні дні по Україні прокотилася хвиля масових мінувань.
Наприклад, в середу невідомий повідомив про мінування метро і аеропортів у Києві, а в четвер вибухівку шукали в торгових центрах Черкаси.