Волна "минирований" продолжается. В ряде городов ищут взрывчатку в ТРЦ
В Херсоне и Луганской области сообщили о минировании всех торгово-развлекательных центров. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции и начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook.
Херсон
"В полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центы Херсона. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет выявления взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.
Также в Херсоне полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.
"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет дано правовую квалификацию", - добавляют в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Луганская область
Вместе с тем в полиции Луганской области также заявили об информации о проверке минирования торговых центров.
"Сегодня, 13 января, в 09:40 в полицию поступила анонимная информация о минировании торговых центров", - написала Татьяна Погукай.
Сейчас в Луганской области развернута работа ситуационного центра.
Кроме этого личный состав ГУНП, территориальные подразделения были подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты.
"Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - добавила она.
Черкассы
Напомним, сегодня в Черкассах также сообщили о минировании всех торгово-развлекательных центров города.
Кривой Рог
Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию правоохранителей, в Кривом Роге после сообщения о минировании всех школ в центре города поступила информация о минировании пяти ТРЦ.
В частности, поступила информация о минировании таких ТРЦ: "Либерти", "Ашан", "Юнион", "Терра" и "Варус" в Долгинцевском районе по ул.Кириленко, 23.
"Информация о минировании проверяется правоохранителями, посетителей ТРЦ эвакуировали", - говорится в сообщении.
Отметим, вчера Украиной также прокатилась "волна минирований". Так, за сутки в полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах страны.