В Киеве открыли станции метро, которые были "заминированы"

Взрывоопасных предметов не было обнаружено
В Киеве проверили "заминированные" станции метро, взрывоопасных предметов не было обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Сейчас станции открыты для пассажиров.
"Внимание! Станции проверено и открыто для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Внимание!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 26, 2018
Станции проверен и открыт для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. pic.twitter.com/UxHhzIZflh
Напомним, сегодня, 26 мая, в 13:49 пресс-служба метрополитена сообщила о возможном заминировании 5 станций метро "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыли для проверки.