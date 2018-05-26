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В Киеве открыли станции метро, которые были "заминированы"

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 15:13
Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Взрывоопасных предметов не было обнаружено

В Киеве проверили "заминированные" станции метро, взрывоопасных предметов не было обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Сейчас станции открыты для пассажиров.

"Внимание! Станции проверено и открыто для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 мая, в 13:49 пресс-служба метрополитена сообщила о возможном заминировании 5 станций метро "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыли для проверки.

В Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро
Теги публикации: метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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