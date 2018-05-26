У Києві відкрили станції метро, які були "заміновані"

Вибухонебезпечних предметів не було виявлено
У Києві перевірили "заміновані" станції метро, вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Про це повідомила прес-служба метрополітену.
Наразі станції відкриті для пасажирів.
"Увага! Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 26, 2018
Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. pic.twitter.com/UxHhzIZflh
Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, о 13:49 прес-служба метрополітену повідомила про можливе замінування 5 станцій метро: "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра". Станції закрили для перевірки.