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У Києві відкрили станції метро, які були "заміновані"

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 15:13
Фото: метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибухонебезпечних предметів не було  виявлено

У Києві перевірили "заміновані" станції метро, вибухонебезпечних предметів не було  виявлено. Про це повідомила прес-служба метрополітену.

Наразі станції відкриті для пасажирів.

"Увага! Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, о 13:49 прес-служба метрополітену повідомила про можливе замінування 5 станцій метро: "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра". Станції закрили для перевірки.

У Києві повідомили про замінування 5 станцій метро
Теги публікації: метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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