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В Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 13:53
Фото: станция метро "Героев Днепра" (УНИАН)
Фото: станция метро "Героев Днепра" (УНИАН)

Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка

В Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро. Об этом только что сообщила пресс-служба метрополитена.

"Внимание! Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали "телефонных террористов".

"Анонимы" совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера.

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Теги публикации: Киев, метро, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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