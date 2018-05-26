Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка

В Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро. Об этом только что сообщила пресс-служба метрополитена.

"Внимание! Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - говорится в сообщении.

Внимание! Поступили анонимные двинки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".

Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка. pic.twitter.com/UKmeTpIqVU — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 26, 2018

Напомним, 22 мая в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали "телефонных террористов".

"Анонимы" совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера.