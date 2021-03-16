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В Киеве протестовали из-за дела Шеремета. Под СИЗО жгли файеры

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 17:13
В Киеве протестовали из-за дела Шеремета. Под СИЗО жгли файеры Фото: акция протеста в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Киеве под Лукьяновским СИЗО состоялась акция протеста в поддержку фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Акция прошла на фоне перенесенного судебного заседания по делу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Заседание по делу Шеремета должно было состояться сегодня в Шевченковском суде, но его отложили на 23 марта. Заседание отложили из-за того, что Нацгвардия не смогла обеспечить безопасную доставку Андрея Антоненко на суд.

Posted by Free Riff on Tuesday, March 16, 2021

После этого под Лукьяновское СИЗО, где удерживают Антоненко, пришли несколько десятков протестующих. Участники акции требовали освобождения Антоненко и заявляли о якобы фальсификации дела об убийстве Шеремета.

В ходе акции протестующие зажгли файеры и дымовые шашки. Акция протеста обошлась без столкновений и задержаний.

Фото: акция под Лукьяновским СИЗО (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, в минувший вторник под Шевченковским судом в Киеве произошли столкновения между протестующими и силовиками. Столкновения произошли во время акции в поддержку фигурантов дела Шеремета.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в деле об убийстве Шеремета якобы нет реальных нестыковок.

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Новости Украины Общество протест Лукьяновское СИЗО Павел Шеремет
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