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Суд продлил меры пресечения всем фигурантам дела Шеремета

Киев, Вторник 02 февраля 2021 21:42
Суд продлил меры пресечения всем фигурантам дела Шеремета
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 2 февраля, продлил меры пресечения остальным фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд принял решение в отношении Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из зала суда.

Суд решил продолжить возложенные на Дугарь обязательства до 2 апреля. В этот период она должна уведомлять суд об изменении места жительства и работы, а также являться к следователю, прокурору или в суд по первому вызову.

Кузьменко суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля.

Напомним, до этого суд продлил меру пресечения другому фигуранту дела об убийстве Шеремета. Андрея Антоненко оставили под стражей до 2 апреля.

Как писало РБК-Украина, защита просила суд изменить меру пресечения Антоненко. Адвокаты просили отпустить Антоненко под личное обязательство, но суд отклонил это ходатайство.

Отметим, Антоненко, Дугарь и Кузьменко подозревают в причастности к убийству журналиста Шеремета. Журналист погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киеве в результате взрыва его автомобиля. Причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

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Новости Украины Общество Павел ШереметЮлия КузьменкоСуд

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