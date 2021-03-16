У Києві протестували через справу Шеремета. Під СІЗО палили фаєри

Сьогодні у Києві під Лук'янівським СІЗО відбулася акція протесту на підтримку фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка . Акція відбулася на тлі перенесеного судового засідання по справі.

Засідання у справі Шеремета мало відбутися сьогодні в Шевченківському суді, але його відклали на 23 березня. Засідання відклали через те, що Нацгвардія не змогла забезпечити безпечне доправлення Андрія Антоненка на суд.

Posted by Free Riff on Tuesday, March 16, 2021

Після цього під Лук'янівське СІЗО, де утримують Антоненка, прийшли декілька десятків протестувальників. Учасники акції вимагали звільнення Антоненка та заявляли про нібито фальсифікацію справи про вбивство Шеремета.

В ході акції протестувальники запалили фаєри та димові шашки. Акція протесту обійшлася без сутичок та затримань.

Фото: акція під Лук'янівським СІЗО (Віталій Носач/РБК-Україна)