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В Киеве на акции под Шевченковским райсудом начались столкновения

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 15:34
В Киеве на акции под Шевченковским райсудом начались столкновения Фото: столкновения под судом в Киеве (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве произошли столкновения на акции протеста под Шевченковским районным судом. Силовики начали задерживать участников акции в поддержку фигурантов дела.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Силовики попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и силовиками завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания.

Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.

Сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.

Напомним, в начале февраля 2021 суд продлил меры пресечения всем фигурантам дела Шеремета.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве журналиста Шеремета якобы нет реальных нестыковок.

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