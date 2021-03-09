В Киеве на акции под Шевченковским райсудом начались столкновения
В Киеве произошли столкновения на акции протеста под Шевченковским районным судом. Силовики начали задерживать участников акции в поддержку фигурантов дела.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Силовики попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и силовиками завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания.
Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.
Сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.
Напомним, в начале февраля 2021 суд продлил меры пресечения всем фигурантам дела Шеремета.
Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве журналиста Шеремета якобы нет реальных нестыковок.