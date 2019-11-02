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В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 09:24
В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причины происшествия устанавливаются

В Киеве утром 2 ноября вблизи станции метро "Житомирская" произошло масштабная дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, масштабная авария произошла на проспекте Победы, на подъезде к станции метро "Житомирская".

На обнародованном видео видно, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 7 автомобилей. Один из автомобилей въехал в отбойник, еще несколько транспортных средств столкнулись между собой.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о жертвах или пострадавших в результате масштабного ДТП нет.

Не доброе утро на проспекте Победы, у подъезда к станции метро Житомирская - произошло масштабное #ДТП. Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 1 ноября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 31 октября на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В автомобиль Daewoo Lanos на бешеной скорости въехал автомобиль Hyundai. В результате столкновения транспортных средств один человек погиб, еще 2 пострадали.

В тот же день в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала столкнулись два автомобиля. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось. Информация о пострадавших не поступала.

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