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У Києві на проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 09:24
У Києві на проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причини події встановлюються

У Києві вранці 2 листопада поблизу станції метро "Житомирська" сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється, масштабна аварія сталася на проспекті Перемоги, на під'їзді до станції метро "Житомирська".

На оприлюдненому відео видно, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участі 7 автомобілів. Один з автомобілів в'їхав у відбійник, ще декілька транспортних засобів зіткнулися між собою.

Наразі обставини події встановлюються. Інформації про жертв чи постраждалих в результаті масштабної ДТП немає.

Не доброе утро на проспекте Победы, у подъезда к станции метро Житомирская - произошло масштабное #ДТП. Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 31 жовтня на Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП. В автомобіль Daewoo Lanos на шаленій швидкості в'їхав автомобіль Hyundai. В результаті зіткнення транспортних засобів одна людина загинула, ще 2 постраждали.

Того ж дня у Києві поблизу Центрального залізничного вокзалу зіткнулися два автомобіля. В результаті зіткнення один з транспортних засобів перевернувся. Інформація про постраждалих не надходила.

У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро У Київській області сталося ДТП, є постраждалі
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