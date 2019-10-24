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В Киеве за прошлые сутки произошло около 300 ДТП

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 14:48
В Киеве за прошлые сутки произошло около 300 ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителям советуют воздержаться от поездок на большие расстояния из-за плохих погодных условий

В Киеве за прошлые сутки, 23 октября, произошло 289 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

В полиции из-за плохих погодных условий призвали водителей воздерживаться от поездок на большие расстояния, а также придерживаться следующих советов:

Уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров, скорость должна быть не более 10 км / ч;

Езжайте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений;

Держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше;

Отметьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы.

Напомним, в Киеве синоптики предупредили о густом тумане на протяжении 24 октября и первой половине 25 октября. Видимость составит 200-500 метров, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сообщалось, что на трассе Киев-Одесса в направлении Киева произошло ДТП с участием фуры. Авария произошла на 125 км автодороги в районе населенного пункта Ставище. Фура перевернулась в кювет, в результате чего движение на участке было затруднено.

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