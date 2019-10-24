У Києві за минулу добу сталося близько 300 ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіям радять утриматися від поїздок на великі відстані з-за поганих погодних умов

У Києві за минулу добу, 23 жовтня, відбулося 289 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

В поліції з-за поганих погодних умов закликали водіїв утримуватися від поїздок на великі відстані, а також дотримуватися наступних порад:

Зменшіть швидкість. Вона повинна бути вдвічі менше, ніж довжина видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів, швидкість повинна бути не більше 10 км / год;

Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтися без обгонів і випереджень;

Тримайте дистанцію. І чим більше вона буде, тим краще;

Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність противотуманок. Але за умови, що вони правильно встановлені і оптимально відрегульовані.

Нагадаємо, у Києві синоптики попередили про густому тумані впродовж 24 жовтня і першій половині 25 жовтня. Видимість становитиме 200-500 метрів, з-за чого оголошений I рівень небезпеки, жовтий.

Також повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса в напрямку Києва сталося ДТП за участю фури. Аварія сталася на 125 км автодороги в районі населеного пункту Ставище. Вантажівка перекинулася у кювет, в результаті чого рух на ділянці було утруднено.