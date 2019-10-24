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На трассе Киев-Одесса затруднено движение из-за ДТП

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 12:35
На трассе Киев-Одесса затруднено движение из-за ДТП
Фото: ДТП на трассе Киев-Одесса (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Авария произошла на участке дороги в направлении Киева

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), из-за чего затруднено движение в направлении Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что авария произошла на 125 км автодороги Киев-Одесса в районе населенного пункта Ставище.

"Патрульные занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно затруднено. Просим вас учесть вышеуказанную информацию при планировании собственного маршрута", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев-Одесса (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло ДТП. Автомобиль BMW сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Кроме этого, в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы в Варшаву, Барселону и Минск.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области перевернулся воз с людьми. На местной дороге лошади испугались проезжающего рядом транспорта, всполошились и перевернули воз с людьми. В результате происшествия 80-летний мужчина погиб на месте до приезда "скорой".

Во Львовской области перевернулся воз с людьми, есть погибший и пострадавшие В Киеве автомобиль сбил пешехода насмерть
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