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В Киеве из-за прорыва трубопровода на мосту Патона 200 домов остались без воды

Новости » Политика     03.03.2020 - 17:24
В Киеве из-за прорыва трубопровода на мосту Патона 200 домов остались без воды
Фото: прорыв трубопровода на мосту Патона (скрин видео)

Движение транспорта по мосту на время ремонтных работ не ограничивается

В Киеве сегодня в 14:40 произошло повреждение магистрального трубопровода на мосту имени Патона, в результате чего 200 жилых домов остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию КП "Киевтеплоэнерго".

Сообщается, что ремонтные работы планируют завершить завтра к концу дня.

"В настоящее время услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будет приостановлено для около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Диаметр трубопровода - 600 мм. Год ввода в эксплуатацию - 1962", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по мосту на время ремонтных работ не ограничивается.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона внедряют новую схему организации дорожного движения.

Ранее, 13 января в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Пострадали 9 человек.

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