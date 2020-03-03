В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

Фото: мост Патона (РБК-Украина)

В КГГА отметили, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста

В Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что указанное повреждение не влияет на несущую конструкцию моста.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада для ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.

В то же время, в Департаменте не сообщили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе. По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 15:30 затруднено движение с левого берега на правый.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с) Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Пострадало 9 человек.