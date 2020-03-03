ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 15:49
В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу
Фото: мост Патона (РБК-Украина)

В КГГА отметили, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста

В Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что указанное повреждение не влияет на несущую конструкцию моста.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада для ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.

В то же время, в Департаменте не сообщили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе. По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 15:30 затруднено движение с левого берега на правый.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с)

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Пострадало 9 человек.

В Киеве на мосту Патона запретили проезд грузовикам В Киеве создали комиссию для рассмотрения жалоб пострадавших от прорыва теплотрассы
Новости Украины КиевКГГАтрубопроводмост Патона
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь