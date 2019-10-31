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У Києві сталося ДТП на Столичному шосе, є жертви

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 10:02
У Києві сталося ДТП на Столичному шосе, є жертви
Фото: ДТП на Столичному шосе (Facebook / KyivOperativ)

В результаті аварії одна людина загинула

У Києві вранці 31 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на Столичному шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, під час перелаштування автомобіля Daewoo Lanos у лівий ряд, щоб повернути ліворуч, в нього на шаленій швидкості в'їхав автомобіль Hyundai. В результаті зіткнення потерпілих затисло в салоні автомобіля, їх розблоковували рятувальники.

Зазначається, що в результаті зіткнення автомобілів дві людини отримали серйозні травми та були госпіталізовані, ще одна людина загинула на місці події. Через аварію рух Столичним шосе ускладнений.

У Києві сталося ДТП на Столичному шосе, є жертви

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області сталася смертельна ДТП на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Nisan не впорався з керуванням і врізався в металевий відбійник. В результаті ДТП одна людина загинула і двоє травмувалися.

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