В Киеве произошли взрывы возле ТЭЦ-6 на Троещине

В Киеве возле ТЭЦ-6 произошла серия взрывов. Причины и последствия произошедшего пока неизвестны, городские власти выясняют обстоятельства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - написал Кличко.
Киевская теплоэлектроцентраль №6 (ТЭЦ-6) - одна из самых мощных ТЭЦ Украины. Расположена на северо-восточной окраине Киева в Деснянском районе.
Напомним, 25 февраля в Киеве несколько раз включали сирены воздушной тревоги.
Отметим, сегодня Киев вступил в фазу обороны в связи с тем, что на столицу Украины идут российские колонны, в самом городе уже были нейтрализованы диверсанты.