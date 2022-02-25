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В Киеве произошли взрывы возле ТЭЦ-6 на Троещине

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве возле ТЭЦ-6 произошла серия взрывов. Причины и последствия произошедшего пока неизвестны, городские власти выясняют обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - написал Кличко.

Киевская теплоэлектроцентраль №6 (ТЭЦ-6) - одна из самых мощных ТЭЦ Украины. Расположена на северо-восточной окраине Киева в Деснянском районе.

Напомним, 25 февраля в Киеве несколько раз включали сирены воздушной тревоги.

Отметим, сегодня Киев вступил в фазу обороны в связи с тем, что на столицу Украины идут российские колонны, в самом городе уже были нейтрализованы диверсанты.

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