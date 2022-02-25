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У Києві сталися вибухи біля ТЕЦ-6 на Троєщині

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві біля ТЕЦ - 6 сталася серія вибухів. Причини і наслідки події поки невідомі, міська влада з'ясовує обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"П'ять вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин у ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби йдуть туди. З'ясовуємо деталі", - написав Кличко.

Київська теплоелектроцентраль №6 (ТЕЦ-6) – одна з найпотужніших ТЕЦ України. Розташована на північно-східній околиці Києва у Деснянському районі.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві кілька разів включали сирени повітряної тривоги.

Зазначимо, сьогодні Київ вступив у фазу оборони у зв'язку з тим, що на столицю України йдуть російські колони, у самому місті вже було нейтралізовано диверсантів.

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