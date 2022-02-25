В Киеве снова звучат сирены воздушной тревоги
В Киеве снова включили сирены воздушной тревоги. Предупреждения слышны в нескольких районах столицы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, после серии несильных разрывов слышны сирены в районе Соломенской площади. Также сообщается, что сирены слышны и на Виноградаре со стороны Нивок.
Кроме того, поступают сведения о сиренах на Майдане независимости и на Харьковском массиве.
В Киевской городской государственной администрации заявили, что нужно срочно перейти в укрытие. С картой таких укрытий можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, если вы слышите сирены гражданской обороны, необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.
Сегодня Киев вступил в фазу обороны в связи с тем, что на столицу Украины идут российские колонны, в самом городе уже были нейтрализованы диверсанты.