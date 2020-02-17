В Киеве произошла стрельба

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевлянин на улице начал хаотичную стрельбу

В Киеве на Голосеевском проспекте неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как сообщается, киевлянин на улице начал хаотичную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.

В результате данного происшествия никто пострадал.

Напомним, в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале, в результате которой пострадал человек.

РБК-Украина писало, что в Киеве вечером в среду, 12 февраля, спецназовцы на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.

Также в ноябре прошлого года в Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой было госпитализировано человека. Возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них осуществил несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.

А 1 ноября в Киеве обстреляли скоростной трамвай. Также на трассе Одесса-Киев возле села Дачное вблизи поста полиции неизвестные устроили стрельбу.