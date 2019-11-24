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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 13:26
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке
Иллюстративное фото (kiev.informator.ua)

В результате взрыва никто не пострадал

В субботу, 23 ноября, в Киеве на улице Березняковская в 9-этажке прогремел взрыв и произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dtp.kiev.ua.

В результате взрыва никто не пострадал. Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.

Сообщается, что взрыв произошел в трубе мусоропровода между этажами. После детонации было видно открытое пламя, которое быстро ликвидировали спасатели. Во время обследования выяснилось, что труба лопнула между третьим, четвертым и пятым этажами. Предполагается, что в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок.

Напомним, в пятницу в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что в Кропивницком в многоэтажке по улице Вокзальной произошел взрыв. Правоохранители установили, что неизвестные злоумышленники подложили взрывчатку в электрощитовую. В результате взрыва никто из жильцов дома не пострадал.

Отметим, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

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