В Кропивницком произошел взрыв

Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

В Кропивницком неизвестные подложили взрывчатку в электрощитовую. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что по улице Вокзальной жители многоэтажки услышали звук, похожий на взрыв. Никто из местных жителей не пострадал.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. При осмотре обнаружили повреждения электрощитовой, а также фрагменты, внешне похожие на корпус от взрывного устройства. Изъятое направлено в Кировоградский НИЭКЦ МВД Украины", - говорится в сообщении.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кропивницком вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. Местные СМИ сообщали, что микрорайон Ковалевка остался без электричества, а в соседних домах взрывной волной выбило окна. В результате взрывов пострадали четыре человека. Позже в больнице скончался водитель автоцистерны.

Напомним, по факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.