В Киеве произошел сбой на зеленой ветке метро

Фото: метро Киева (РБК-Украина)

На зеленой ветке сломался поезд

В Киеве произошел сбой на зеленой ветке метрополитена, поезда курсируют от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter коммунального предприятия Киевский метрополитен.

Сообщается, что на данный момент движение по зеленой линии осуществляется только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Станции "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская" не работают для пассажиров.

Также уточняется, что сбой произошел из-за поломки поезда возле станции "Кловская". Об открытии движения обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сумму выделят в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

Кроме того, Кабмин одобрил списание почти 4 млрд гривен долгов Киева в связи со строительством Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилищный массив Виноградарь и капитальным ремонтом внешнего освещения.