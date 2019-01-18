У Києві стався збій на зеленій гілці метро

Фото: метро Києва (РБК-Україна)

На зеленій гілці зламався поїзд

У Києві стався збій на зеленій гілці метрополітену, поїзди курсують від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter комунального підприємства Київський метрополітен.

Повідомляється, що на даний момент рух по зеленій лінії здійснюється тільки від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт". Станції "Дорогожичі", "Сирець" і "Лук'янівська" не працюють для пасажирів.

Також уточнюється, що збій стався через поломкe поїзда біля станції "Кловська". Про відкриття руху обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України направить 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, суму виділять у рамках програм інфраструктурного розвитку регіонів.

Крім того, Кабмін схвалив списання майже 4 млрд гривень боргів Києва у зв'язку з будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро, ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар і капітальним ремонтом зовнішнього освітлення.