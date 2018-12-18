Кабмин одобрил списание почти 3 млрд гривен долгов Киева

Фото: Подольско-Воскресенский мост (wikipedia.org)

С долга Киева спишут расходы на строительство моста, метро и установку освещения

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря одобрил списание до 2,9 млрд гривен государственного долга Киева. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что списанию подлежит часть обязательств Киева в объеме, который равен объему подтвержденных кассовых расходов, проведенных в 2018 году из городского бюджета:

на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр - не более 1 млрд гривен;

на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилищный массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева и канализационными коллекторами - не более 2,6 млрд гривен;

на капитальный ремонт сетей внешнего освещения Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные - не более 300 млн гривен.

Также сообщается, что списание совершается в эквиваленте иностранной валюты, определенном официальным курсом гривны к доллару США, установленным Нацбанком на дату указанных расходов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подписали договор о строительстве метро на Виноградарь. В рамках первой очереди предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правда". Также планируется ответвление в сторону станции "Виноградарь".

До этого РБК-Украина сообщало, что в Киеве объявили тендер на строительство ветки метрополитена на Троещину. Предварительная стоимость проекта - 31,55 млрд гривен.