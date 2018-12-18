Кабмин направит 2,5 млрд гривен на метро на Виноградарь

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Средства выделят в рамках программы развития инфраструктуры

Кабинет министров Украины направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сумму выделят в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

"Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,5 млрд гривен правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подписали договор о строительстве метро на Виноградарь. В рамках первой очереди предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правда". Также планируется ответвление в сторону станции "Виноградарь".

"Мостицкая" будет строиться как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" и следующие планируется строить открытым способом. Строительство продлится до 2021 года, а бюджет работ составит 5 млрд 993 млн гривен.

До этого РБК-Украина сообщало, что в Киеве объявили тендер на строительство ветки метрополитена на Троещину. Предварительная стоимость проекта - 31,55 млрд гривен.