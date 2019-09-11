В Киеве произошел пожар на рынке

В Киеве произошел пожар в Деснянском районе на территории рынка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

Сообщается, что пожар произошел 11 сентября около 11:00 в одном из торговых павильонов на рынке.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 30 кв. м в 11:25 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а о 11:36 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара, сотрудники ГСЧС обнаружили потерпевшую - женщина надышалась угарным газом. Ей уже оказали помощь медики кареты скорой помощи.

"На месте происшествия были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 10 сентября в аэропорту "Борисполь" произошел масштабный пожар.

Напомним, в Прилуках вечером 9 сентября произошел пожар на свалке. К тушению было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники с 12-й, 13-й Государственных пожарно-спасательных подразделений из города Прилуки. Огнем уничтожено мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 сентября в селе Демидов Киевской области горела свалка с мусором. Горел мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га в отдельных районах.