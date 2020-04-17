В Киеве произошел масштабный провал проезжей части

Фото: провал проезжей части в Киеве (telegram.org)

Сейчас место аварии огорожено, приступают к ликвидации аварии

В Киеве на улице Гетьмана произошел двойной провал проезжей части, ограничено движение из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, сейчас место аварии огорожено, приступают к ликвидации аварии. Работы планируется завершить к вечеру 17 апреля. После этого дорожники приступят к восстановлению дорожного покрытия.

В связи с этим на этой улице образовались пробки.

Масштабный двойной провал проезжей части в Киеве на улице Гетьмана, вот Караваевых дач в направлении индустриального моста. движение от кардач к шулявке перекрыто. Пробка. Опубликовано dtp.kiev.ua Четверг, 16 апреля 2020 г.

Напомним, вчера в результате непогоды на подъезде к Киеву произошло масштабное ДТП, есть погибшие и травмированные. Инцидент произошел на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" за 55 километров от Киева, столкнулись 6 автомобилей.

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РБК-Украина писало, что из-за осложнения погоды Киев накрыла пыльная буря, В результате чего в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста, а также произошло масштабное ДТП.

Синоптики прогнозируют, что в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди. На Пасху сильный дождь ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.