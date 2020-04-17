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У Києві стався масштабний провал проїжджої частини

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 10:52
У Києві стався масштабний провал проїжджої частини
Фото: провал проїжджої частини в Києві (telegram.org)

Наразі місце аварії огороджено, приступають до ліквідації аварії

У Києві на вулиці Гетьмана стався подвійний провал проїжджої частини, обмежено рух через аварію на інженерних мережах "Київводоканалу". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, наразі місце аварії огороджено, приступають до ліквідації аварії. Роботи планується завершити до вечора 17 квітня. Після цього дорожники розпочнуть відновлення дорожнього покриття.

У зв'язку з цим на цій вулиці утворились пробки.

Масштабный двойной провал проезжей части в Киеве на улице Гетьмана, от Караваевых дач в направлении индустриального моста. движение от кардач к шулявке перекрыто. Пробка.

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 16 квітня 2020 р.

Нагадаємо, вчора внаслідок негоди на під’їзді до Києва сталася масштабна ДТП, є загиблі та травмовані. Інцидент стався на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" за 55 кілометрів від Києва, зіткнулись 6 автомобілей.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня в Україні були шквальні пориви вітру 17-22 м/с.

РБК-Україна писало, що через ускладнення погоди Київ накрила пилова буря, В результаті чого в столиці частково обрушилася конструкція Подільського моста, а також сталось масштабне ДТП.

Синоптики прогнозують, що в кінці цього тижня погода буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі. На Великдень сильний дощ очікується у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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