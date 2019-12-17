В Киеве приговорили двух мужчин, планировавших диверсии и захват госзданий

Соломенский суд Киева приговорил двух руководителей незаконного парамилитарного объединения "Украинская народная армия" к условному заключению за планирование диверсий во время предвыборной кампании 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, деятельность этой группировки координировали из-за границы.

"Участники объединения планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушений на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании 2019 года. Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Преступные действия злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Силовики во время обысков в январе-марте 2019 года обнаружили у фигурантов дела два противотанковых гранатомета, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельных взрывных устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3 тысяч боеприпасов.

"Сейчас вступил в силу приговор Святошинского районного суда города Киева, решением которого двух руководителей незаконного объединения признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время следствия оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали с правоохранителями, из-за чего получили условные сроки наказания. Поиски причастных к группировке продолжаются.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения 20 млн гривен в Киевской городской государственной администрации. Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний.

Также РБК-Украина писало, что САП завершила расследование дела о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке". В деле о хищениях в банке к уголовной ответственности были привлечены 13 человек.